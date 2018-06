55.000 bezoekers voor Roze Zaterdag Utrecht

„De stad was bomvol,” zegt Luiken. „Het was een feestje zoals we gehoopt hadden, een soort Roze Koninginnedag.” Volgens Luiken is het evenement zonder noemenswaardige incidenten verlopen.

De optredens op het hoofdpodium op het Domplein zijn inmiddels voorbij, binnen gaat het feest nog tot in de kleine uurtjes door. Ook op de Neude, het Janskerkhof en het Stadhuisplein waren evenementen.

Het jaarlijkse evenement draagt, zoals de organisatie van het landelijke feest het omschrijft, „in positieve zin bij aan de integratie en acceptatie van homoseksuelen, lesbiennes, biseksuelen en transgenders in Nederland”. De hele dag en avond kunnen belangstellenden luisteren naar muziek op een van de vele podia en meedoen aan sportevenementen.

Volgend jaar mag Eindhoven de Roze Zaterdag organiseren.