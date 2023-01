Frontale botsing tussen auto's in Gelderland: ’Oekraïense vluchteling overleden’

De slachtoffers zijn door omstanders uit de auto's gehaald. Ⓒ Ronald Heitink

APPELTERN - Bij een frontale botsing tussen twee auto's in Appeltern (Gelderland), is zondagmiddag een persoon om het leven gekomen, meldt de politie. Volgens De Gelderlander is het dodelijke slachtoffer een jonge man die gevlucht was uit Oekraïne.