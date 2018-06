Opstootjes in Johannesburg bij bezoek Obama

Gewapende politie vuurde traangasgranaten op enkele honderden demonstranten af, die zich buiten de Soweto campus van de Universiteit van Johannesburg hadden verzameld. Later op de middag staat een bijeenkomst van studenten en Obama op de agenda.

Obama had in de tussentijd een ontmoeting met familieleden van de voormalige Zuid-Afrikaanse president Nelson Mandela. Eerder werd gespeculeerd over een bezoek van Obama aan Mandela in het ziekenhuis, maar het Witte Huis liet zaterdagochtend weten dat dat vooralsnog niet aan de orde is.

Bezoek geschrapt

Obama, die vrijdagavond aankwam in Zuid-Afrika, ziet volgens het Witte Huis mede op verzoek van de familie af van een bezoekje aan de ex-president van Zuid-Afrika die nog steeds in kritieke toestand verkeert. Ook is een bezoek geschrapt uit respect voor „de rust en het comfort” van Mandela wiens toestand volgens de laatste berichten wel verbetert.

Mandela ligt al drie weken met een longaandoening in het ziekenhuis.