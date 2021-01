Acht jaar cel voor onderwereldbankier Brabantse criminelen

Een aantal gedupeerden vertrouwde N. gespaard vermogen toe om op Zwitserse bankrekeningen te parkeren en op die manier belasting te ontduiken. N., gebruikte het geld echter om zijn eigen luxeleven te financieren. Daarnaast waste N. miljoenen wit dat door Brabantse criminelen was verdiend met internationale drugshandel.

Volgens het Openbaar Ministerie, dat zijn visie op de zaak al in november uiteenzette en de strafeis formuleerde, leefde N. „als God in Frankrijk in de Caraïben, met oldtimers en een luxe landhuis met oceaanzicht.” N. had een huis op het eiland Dominica.

Het onderzoek naar de handel en wandel van de oorspronkelijk uit Breda afkomstige N. begon al in 2015. De recherche was destijds getipt over witwaspraktijken voor meerdere criminelen. Onderzoek leverde zicht op een „buitensporig uitgavenpatroon” op. Zo zou N. een privéjet hebben gecharterd voor 68.000 euro per vlucht.

Volgens het OM verdween N. in 2016 vanuit Zwitserland, waar hij jarenlang in het bankwezen heeft gewerkt, naar het Caraïbisch gebied. De politie arresteerde hem in 2018 in Eindhoven, toen hij even in Nederland was.

Slachtoffers van N. eisten in totaal ruim twee miljoen schadevergoeding, maar die claims heeft de rechtbank niet ontvankelijk verklaard. Het is volgens de rechtbank „onvoldoende zeker” dat zowel N. en zijn advocaat als de indieners van de claims genoeg ruimte hebben om hun standpunten te kunnen onderbouwen. De claims kunnen aan de civiele rechter worden voorgelegd.