Verzetsstrijder Loek Caspers op 95-jarige leeftijd overleden

Caspers was 19 jaar toen ze het verzet in ging. Ze was door vrienden gevraagd omdat ze zo’n donker uiterlijk had. „Joodse kinderen zijn vaak heel donker en ik had zwart haar en donkere ogen, dus ik kon makkelijk reizen met een donker kind als mijn broertje of zusje”, vertelde ze in 2016 in een uitzending van Andere Tijden. „Ik wist natuurlijk dat ik gevaar liep, want je mocht joden niet helpen. Maar als je een kind uit handen van de Duitsers kan houden, moet je dat doen”, zei ze in die uitzending.

Caspers werd in 1924 geboren in Driebergen. Daar groeide ze ook op. Ze schreef verschillende boeken over de oorlog.

Loek Caspers in 2008. Ⓒ Hollandse Hoogte / Gerhard van Roon