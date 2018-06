Medewerkers Ruwaard ontvangen loon later

Nagenoeg alle medisch specialisten die werken in het ziekenhuis, hebben een tijdelijk contract aangeboden gekregen, meldden de curatoren ook. Dat contract geldt totdat duidelijk wordt wat hun aanstelling wordt in het nieuwe ziekenhuis na de doorstart.

In gesprekken met de directies van de drie ziekenhuizen die het Ruwaard van Putten overnemen, is opnieuw vastgelegd dat de zorg in het ziekenhuis gewoon doorgaat, zeggen de curatoren.

Maandag werd het Ruwaard van Putten Ziekenhuis failliet verklaard. Het Maasstad Ziekenhuis, het Ikazia Ziekenhuis en het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis, alle drie ziekenhuizen uit de regio Rijnmond, lieten toen weten het ziekenhuis te willen overnemen. Mogelijk gaat het ziekenhuis verder onder de naam Spijkenisse Medisch Centrum.

Uiterlijk 24 juli maken de curatoren meer bekend over onder meer de financiële situatie van het ziekenhuis.