Gesloten Eindhovense restaurants mogen toch open, rechter grijpt in

„Vooralsnog goed nieuws”, laat advocaat Carlo Oomes vrijdagavond aan De Telegraaf weten. De restaurants in het centrum van Eindhoven die hij bijstaat, moesten na een bezoek van enkele boa’s twee weken sluiten omdat er niet aan de coronaregels zou zijn voldaan. De eigenaren van de horecazaken geven aan dat het personeel buiten nog iets aan het drinken of roken was, na een ’lange en warme dag’ werken.

De rechtbank heeft een ordemaatregel afgegeven, omdat de gemeente voet bij stuk hield. Oomen: „De afweging van de rechtbank is ook die van proportionaliteit geweest, belangenafweging. Nu de zitting op 27 juli nog.”

Eigenaresse Ling Verheijen is alweer druk in de weer in haar Frans-Aziatische keuken. Antonio’s laat weten vanavond nog niet open te zijn. „Helaas niet, daar is het nieuws te laat voor aangekomen. Morgen zijn we weer van de partij.”