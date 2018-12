Festivalweekeinde voor de boeg

De Zeeuwse band en organisator BLOF van Concert at SEA heeft voor vrijdagavond onder anderen James Morrison, Miss Montreal, Kane en Sabrina Starke gestrikt. Op zaterdag staan Kensington, Handsome Poets, Guus Meeuwis, Will & the People, Racoon en Nielson op het podium. BLOF sluit het festival zelf af. Het evenement is uitverkocht.

Ook voor het Awakenings Festival zaterdag in recreatiegebied Spaarnwoude zijn geen kaartjes meer beschikbaar. Technoliefhebbers komen hier voor de 13e keer samen voor onder meer optredens van dj's Sven Väth, Carl Cox, Dave Clarke, Marco Carola, Modeselektor en Miss Kittin. De organisatie verwacht 35.000 bezoekers en maakte deze week bekend dat het feest zeker tot 2020 op deze locatie blijft.

Festival Mundial is na 25 jaar verhuisd naar een nieuwe locatie in de Tilburgse binnenstad, de Spoorzone. Deels noodgedwongen omdat het (wereld)muziek-, theater- en dansevenement steeds minder subsidies en sponsoren wist te behouden. Op zaterdag en zondag kunnen bezoekers hier terecht voor onder meer optredens van Matisyahu, Fat Freddy's Drop en Shantel & Bucovina ClubOrkestar.

Op zondag vindt in het Haagse Zuiderpark Parkpop plaats. Op het grootste gratis openluchtfestival van Nederland staan deze 33e editie onder anderen Handsome Poets, Noisettes, Bob Geldof en Sinead O'Connor op het podium. Parkpop trekt jaarlijks een paar honderdduizend bezoekers.

Het weer laat het vrijdag nog afweten. In de avond trekt vanuit het westen regen over het land en daar zou Concert at SEA last van kunnen hebben, zei een woordvoerder van het KNMI. Zaterdagmiddag klaart het op en zondag lijkt vooralsnog de beste dag met temperaturen van rond de 20 graden en ruimte voor een zonnetje.