Duitse boer schrikt van regels voor Nederlandse collega’s: ’Blij aan deze kant van grens’

Door Edwin Rensen

Duitse boer Marius Franken rechts, en Nederlandse boer Jos Bolk links. Ⓒ HOETINK, ROBERT

De frustratie rond het stikstofdossier is in de Nederlandse grensstreek zo mogelijk nog groter dan elders in het land. Waar boer Jos Bolk uit Aerdt moet vrezen voor zijn voortbestaan, hoeft buurman en collega-veehouder Marius Franken zich geen zorgen te maken. De Duitser schrikt van de Nederlandse stikstofdoelenkaart. „Zoiets kennen wij gelukkig niet.”