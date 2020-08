Chauffeur in coma na vlammenzee in vrachtwagen in Doesburg

Rond 02.30 uur werd de brandweer gealarmeerd. Eenmaal ter plaatse stond de vrachtwagen met trailer in lichterlaaie. De wagen stond geparkeerd tussen twee bedrijfspanden. Het vuur sloeg over naar een van de gebouwen. De vlammen waren metershoog.

De chauffeur liep ernstige brandwonden op. Hij is met spoed overgebracht naar een ziekenhuis in Rotterdam, waar hij in coma wordt gehouden, meldt omroep Gelderland.

Rond 03.45 uur kon de brandweer het sein brand meester geven. De schade aan twee gebouwen is groot. De vrachtwagen is volledig in de as gelegd.