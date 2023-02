Premium Het beste van De Telegraaf

Nicaragua laat politieke gevangenen vrij en zet ze uit naar VS

Door Jurjen Roerdinkholder Kopieer naar clipboard

President Daniel Ortega toont op een persconferentie een lijst met de namen van de politieke gevangenen die amnestie hebben gekregen. Ⓒ EPA

MANAGUA - Nicaragua heeft donderdag in alle vroegte en geheel onverwacht 222 politieke gevangenen gedeporteerd naar de Verenigde Staten. De deportatie is het gevolg van een deal tussen Managua en Washington, schrijft de New York Times op basis van anonieme bronnen uit de Amerikaanse regering.