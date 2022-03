Oorlog in Oekraïne Vrijdag 25 maart LIVE | VN: ’Steeds meer bewijs dat er massagraven in Marioepol zijn’

Kopieer naar clipboard

De stad Marieopol is grotendeels verwoest. Ⓒ ANP / Anadolu Agency

Amsterdam - De Russische invasie in Oekraïne is vier weken geleden begonnen. Leiders van NAVO-landen ontmoetten elkaar donderdag om de oorlog in Oekraïne te bespreken. De Britse premier Boris Johnson is „niet optimistisch” dat Poetin werkelijk vrede wil. De Amerikaanse president Joe Biden reist vandaag door voor een bezoek aan Polen. Lees hier de laatste ontwikkelingen uit de oorlog.