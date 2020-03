’Politie beschikt over namen Edese relschoppers nieuwjaarsnacht’

Dat zegt burgemeester René Verhulst in een evaluatie van de onrustige jaarwisseling, waarover de Gelderlander bericht. Ondanks dat er namen van relschoppers bekend zijn bij de politie, zijn er nog geen aanhoudingen verricht. „Het rechercheonderzoek tegen hen loopt door. Het is heel lastig om bewijs te vinden. De jongens waren allemaal in het zwart gekleed en droegen hoodies. En het gebeurde natuurlijk ook in het donker. Dus bewijs maar eens wie er wanneer een vuurpijl afschoot op hulpverleners”, meldt de burgervader dinsdag.

Het gaat om een groep van dertig tot veertig jongens uit het Gelderse Ede. Veel van hen zijn van Marokkaans-Nederlandse afkomst en zijn nog maar tussen de twaalf en veertien jaar oud.

Geweldsuitbarsting

Op Oudejaarsdag werd ook een rouwstoet in Ede door jongeren bekogeld met vuurwerk. Ook gingen meerdere auto’s in vlammen op. Politiebaas Oost-Nederland Oscar Dros sprak eerder van een ’geweldsexplosie’. ,,Ik wil dat de onderste steen boven komt.”

Tips? [email protected]