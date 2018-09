Consument niet op de hoogte van regels financieel advies

Dat blijkt uit onderzoek van TNS Nipo in opdracht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) onder 870 consumenten. Het provisieverbod, waarbij advies niet meer in de kosten van het product zit verwerkt als een percentage van de productprijs (provisie), is bekender bij consumenten die zich in 2012 of 2013 hebben geöriënteerd op financiële producten. Bijna twee op de drie, 63 procent, van hen kent het verbod. 61 procent van hen is voorstander van het provisieverbod.

Een doel van het provisieverbod is aan consumenten te tonen dat financieel advies niet gratis is, zoals het bij het provisiemodel vaak wel leek. Toch denkt een deel van de consumenten die zich in 2012 of 2013 oriënteerde op financiële producten dat advies geen geld kost. Vier op de tien denkt dat het voor advies bij de bank niet hoeft te betalen en één op de vier denkt dat dit voor advies bij een tussenpersoon of bemiddelaar geldt.

Hypotheekadvies het liefst onafhankelijk

Voor hypotheekadvies geeft het grootste deel de voorkeur aan een onafhankelijk adviseur (40 procent) ten opzichte van banken (34 procent). Een kwart van de consumenten wil graag execution only een hypotheek bij de bank afsluiten, dus zonder advies vooraf. De voorkeur voor een onafhankelijk adviseur of bemiddelaar is opmerkelijk, omdat prijzen van hypotheekadvies daar vaak hoger liggen dan bij de bank. Eerder deze maand bleek dat consumenten een andere voorkeur hebben als ze de prijsverschillen van advies kennen (lees meer in het artikel Consument wil niet betalen voor onafhankelijk advies) . Als hen wordt voorgehouden dat onafhankelijk hypotheekadvies gemiddeld 1000 euro duurder is, dan kiest slechts één op de vijf voor een onafhankelijk adviseur.

Een onafhankelijk hypotheekadviseur is gemiddeld wel duurder, maar die adviseert consumenten wel over hypotheken van meerdere aanbieders, waardoor er wellicht een lagere hypotheekrente te bedingen valt. Uit een onderzoek van MoneyView in opdracht van bemiddelaar De Hypotheker blijkt dat hypotheek die via advies bij een bank afgesloten is, uiteindelijk duizenden euro's duurder kan zijn (lees hier meer).

Nieuw dienstverleningsdocument

Vanaf 1 juli 2013 moeten financieel adviseurs verplicht hetzelfde dienstverleningsdocument (DVD) gebruiken. Dit document, waarin ze uitleggen wat consumenten terugkrijgen voor advieskosten, is sinds het provisieverbod belangrijker geworden omdat de consument direct voor het advies betaalt in plaats van pas bij het afsluiten van een product. Het nieuwe dienstverleningsdocument dient er toe om consumenten het gemakkelijker te maken advies en advieskosten vooraf te vergelijken, ook op onafhankelijkheid van de adviseur. In het onderzoek van de AFM laat 70 procent van de 870 consumenten die de opzet van het DVD getest hebben weten dat het document volgens hen erg belangrijk is om aan te tonen of een adviseur geheel onafhankelijk is.