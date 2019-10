’Steeds meer huidkanker, nationaal plan nodig’

Ⓒ ANP

UTRECHT - Het aantal patiënten met huidkanker stijgt snel en zal de komende jaren blijven stijgen. Het is de meest voorkomende kankersoort in ons land: jaarlijks komen er 70.000 nieuwe patiënten bij. Om de impact van de ziekte te verminderen is een nationaal plan van aanpak nodig. Dat stelt het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL).