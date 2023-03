Van der Burg op de koffie bij BBB over asielwet

De dwangwet, die gemeenten kan dwingen opvangplaatsen voor asielzoekers te leveren, ligt vrijdag na forse kritiek van de Raad van State opnieuw voor in de ministerraad. Na alle vertraging duurt het waarschijnlijk wel tot juni voor de senaat, met naar verwachtingen 17 BBB’ers, zich erover buigt.

„Natuurlijk hou ik er rekening mee dat het wetsvoorstel door een nieuwe Eerste Kamer moet”, zegt Van der Burg. „En ik hou er ook rekening mee dat dat gaat gebeuren.”

’Ligt voor de hand’

Volgens de staatssecretaris is het dan ook logisch dat er met de partij van Van der Plas moet worden gesproken over het voorstel waarmee iedere gemeente kan worden gedwongen opvangplaatsen van asielzoekers te leveren. „Het ligt zeer voor de hand om met een partij die zo groot is te gaan praten als dat aan de orde is.”

Dat kan dan nog een flinke kluif worden voor Van der Burg, want van der Plas heeft eerder aangegeven de dwangwet niet te zullen steunen. Volgens de BBB-leider is het wetsvoorstel niet de oplossing. „Je kunt het niet als dwangmiddel inzetten bij gemeentes”, vertelde ze onlangs. „Je moet met ze in overleg treden.”

Vernietigend advies

Het kabinet heeft na het vernietigende advies van de Raad van State weken nodig gehad om de dwangwet weer in de ministerraad te bespreken. Dat was volgens Van der Burg nodig omdat het om een belangrijk adviesorgaan gaat en omdat er nog voldoende steun moet zijn in beide Kamers. Rond het Binnenhof wordt nadrukkelijk de mogelijkheid genoemd dat het voorstel onaangepast door de ministerraad komt, omdat het advies niet bindend is.

Van der Burg heeft er alsnog vertrouwen in dat zijn wetsvoorstel het zal halen. „Ik ga ervan uit dat mijn voorstellen door de Tweede en Eerste Kamer komen.”