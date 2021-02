Zieke vrouw (72) valt in sneeuw, postbode laat haar liggen

Patricia Stewart, die een botziekte heeft, was bij de ingang van haar huis ten val gekomen. Op beelden, die gedeeld zijn door haar nicht, is te zien hoe ze op de grond ligt en de postbode even met haar staat te praten waarna hij wegloopt.

„Ik kan je niet helpen, ik ben doodop. Echt doodop”, zo zei de man tegen haar, aldus Stewart. De actie werd vastgelegd door een camera in de deurbel van buren. „De postbode had net twee kleine pakketjes bij me bezorgd en hij legde ze op een trede bij de ingang. Toen ik ze wilde pakken, voelde ik me duizelig en viel ik. De postbode liep net weg en hij zag niet dat ik viel dus ik riep om hulp en vroeg hem of hij me kon helpen met opstaan, maar hij zei dat hij uitgeput was en liet me daar liggen in de sneeuw.”

Stewart lag nog zo’n twintig minuten in de sneeuw voordat een bezorgster te hulp schoot, zo meldt Mirror. Ze is nagekeken door ambulancemedewerkers, maar maakt het naar omstandigheden goed. „Alles doet nog wat zeer. Mijn hoofd is pijnlijk op de plek waar ik op gevallen ben.”

De nicht van de vrouw, de 36-jarige Sheryl Harkins, bezoekt haar tante een aantal keren per dag. „Eerst was ik boos, toen was ik overstuur. Ik ben in shock. Dit had heel anders af kunnen lopen als de bezorgster haar niet gevonden had.”

Een manager van de Royal Mail heeft inmiddels een bezoekje gebracht aan de vrouw en excuses gemaakt. Hij beloofde dat het incident „niet onder het tapijt wordt geveegd.” Of dat betekent dat de postbode ontslagen wordt, is onduidelijk. „We zijn in contact met het slachtoffer en hebben de zaak in onderzoek”, zo laat een woordvoerder weten.