Premier Antonio Costa wint Portugese verkiezingen

Op het hoofdkantoor van zijn Socialistische Partij barstte een feestje los nadat de derde overwinning op rij door Costa bekend werd. „Wat een opluchting”, verzucht een vrouw die met een vlag zwaait, doelend op de opiniepeilingen die een nek-aan-nekrace hadden voorspeld.

Teleurstelling

Maar die zaten er deze keer totaal naast. En daarmee is de grootste teleurstelling tijdens deze stembusronde voor de centrum-rechtse PSD van Riu Rio, de voormalige burgemeester van Porto, de tweede stad van Portugal. Zijn partij blijft steken op ongeveer 30 procent van de stemmen en wordt daarmee tweede. In de laatste peilingen leek het er nog op dat de partij van Rio Antonio Costa naar de kroon zou steken. De derde partij wordt Chega met rond de acht procent van de stemmen - waarmee ook Portugal een extreem-rechtse partij van betekenis heeft. De opkomst lag met een percentage van net boven de vijftig procent traditioneel laag in Portugal.

De uitslag betekent dat Costa opnieuw een regering kan vormen, alleen of met coalitiepartners. Op die manier kan hij opnieuw proberen een staatbegroting op te stellen die wél door het parlement gaat komen. Juist over die begroting struikelde zijn vorige regering in november, waarna president Rebelo de Sousa de regering ontbond en tot een nieuwe stembusgang opriep.

Minderheidskabinet

Op dat moment vormde de partij van Costa een minderheidskabinet, met gedoogsteun van de radicaallinkse communistische partij en het Linkse Blok maar die partijen lieten hem vallen toen het om ’s lands begroting ging. Daar lijken de kiezers hen voor te straffen: juist deze twee partijen verliezen veel zetels deze keer ten opzichte van die van 2019.

Portugal is het enige Europese land dat deze eeuw drie maal achter elkaar een sociaaldemocratische regering krijgt, terwijl in andere landen deze partijen nederlaag op nederlaag incasseren. Maar in Portugal leidde Costa zowel na de verkiezingen in 2015 als in 2019 het land al. Toen hij in 2015 als premier aantrad, was Portugal lam geslagen door de financiële crisis en had de conservatieve regering op last van Europese trojka onder de verstrekking van kredieten de broekriem strak aangetrokken. De lonen waren laag, de werkloosheid was hoog – vooral onder jongeren. Maar ‘wonderdokter’ Costa beloofde met dat beleid te breken en de bevolking meer welvaart te bezorgen. Ondanks sceptische voorspellingen vanuit Brussel schroefde hij lonen en uitkeringen omhoog en slaagde erin al investerend uit de crisis te komen.

Opties

Mocht Costa afhankelijk zijn van coalitiepartners om te gaan regeren, heeft hij verschillende opties. Hij zou opnieuw in zee kunnen gaan met zijn voormalige radicaal-linkse partners of kiezen voor de ecologische partijen Pan en Livre. Ook zou kunnen proberen toenadering te zoeken tot de centrumrechtse PSD om zo een grote en stabiele coalitie te vormen.