’Uber-chauffeur laat drag queen staan tijdens Pride’

Het ging afgelopen vrijdag mis, vertelt de bekende Amsterdamse drag queen ’Slet Lana’ die twee keer door een Uber-chauffeur zegt te zijn geweigerd. „Eerst toen ik onderweg was naar een optreden en daarna op de weg terug”, vertelt ze. „Ik was volledig uitgedost. Toen de chauffeurs mij zagen, vertrokken ze en werd mijn rit gecanceld.”

Kanarie in de kolenmijn

D66-raadslid Jan-Bert Vroege is kwaad. „Drag queens zijn meest zichtbare onderdeel van de lhbti-gemeenschap, zij zijn de spreekwoordelijke kanarie in de kolenmijn. Dat zij niet veilig over onze straten kunnen en afhankelijk zijn van taxis is natuurlijk al vreselijk”, stelt Vroege. „Maar onze taximarkt is ook al jaren verziekt. Discriminatie van lhbti’s maar ook van joodse Amsterdammers is schering en inslag. Het wordt hoogste tijd dat wethouder eens serieus hiermee aan de slag gaat.”

Uber baalt enorm van de klacht. „Discriminatie om wie je bent en hoe je eruit ziet is onacceptabel en ik vind het zeer verdrietig dat dit is gebeurd. Iedereen heeft recht op een veilige rit. Wij hebben contact gehad met de personen die melding hebben gemaakt en zijn direct een onderzoek gestart”, stelt Willem van Limburg Stirum, general manager van Uber. „Gedurende dat onderzoek wordt de chauffeur geschorst. Er is geen ruimte voor discriminatie op het Uber platform en wie zich hier niet aan houdt, wordt direct van het platform verwijderd.”

Bang

Volgens de bekende Amsterdamse drag queen Jennifer Hopelezz is Slet Lana niet het enige slachtoffer. Er tijdens de afgelopen Pride nog tenminste twee andere gevallen bekend van drag queens die zouden zijn geweigerd of beledigd, stelt Hopelezz. Het lukte deze krant niet om met hen in contact te komen.

Ook tijdens de vorige editie klaagden drag queens te zijn geweigerd door taxichauffeurs. Slet Lana zegt dat het voorval haar niet in de koude kleren is gaan zitten. „Ik voel me er erg rot over. Elke keer als ik de deur uit ga en gebruik maak van een taxi ben ik bang.”