Frituren dreigen om te vallen door hoge gasprijs: ’Frietje 20 procent duurder’

Financieel

Tanken kost nu €2,27 per liter, prijzen blijven stijgen

De oorlog in Oekraïne dreunt onophoudelijk door in de brandstoffenprijzen. De futures voor olie en met name gas zijn maandag fors gestegen. Zo’n prijsstijging wordt doorgaans vrij snel doorberekend in de tarieven aan de pomp.