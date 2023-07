Burgemeester en politie bevestigen: ’Er is geen leeuw’

Tijdens de nacht van woensdag op donderdag kwam de opvallende oproep binnen: een bewoner had in Kleinmachnow een loslopend wild dier gezien dat een zwijn had aangevallen. Het dier kon door een automobilist gefilmd worden. Wat bleek: volgens experts zou het „hoogstwaarschijnlijk” om een leeuwin gaan. Meteen werden de nodige voorzorgsmaatregelen getroffen. Inwoners werden gevraagd binnen de blijven en hun huisdieren naar binnen te halen. Via sociale media en via luidsprekers werden waarschuwingsboodschappen verspreid. Er werden helikopters, drones, gepantserde wagens, warmtecamera’s, jagers met verdovingsgeweren en dierenartsen ingezet alsook een dertigtal politiewagens en 320 agenten.

Ⓒ dpa/picture-alliance

Na een korte pauze vannacht, op aanraden van de dierenarts, wordt er vandaag ook verder gezocht naar het dier. Maar er is nog steeds veel onduidelijkheid: is het echt een leeuwin? Waar komt het dier vandaan? Wat doet het in Berlijn en hoe kwam die vrij? Hoe dan ook is het duidelijk dat er een wild dier ronddoolt in de Duitse hoofdstad en dus blijft in het zuiden van Berlijn de noodtoestand van kracht. Inwoners worden nog steeds gevraagd om binnen te blijven en hun huisdieren binnen te houden.

Ⓒ dpa/picture-alliance

Iets voor de middag werd de leeuwin echter vrijdag gespot bij een monument in Kleinchmachnow, daar waar ze aanvankelijk gezien werd, de politie is ernaartoe gestuurd. Maar na de middag bleek dat het niet om een leeuwin ging, maar om een zwijn.

Bij dit ‘Panzerdenkmal’ zou de leeuwin gespot zijn. Ⓒ Google Street View

Criminele clans

Niet alleen de politie was op zoek naar het dier. Donderdagavond sloot ook de Duitse Remmo-clan zich aan bij de zoektocht. De familie Remmo is een van de beruchtste criminele clans van Duitsland die onder andere gelinkt wordt aan verschillende bankovervallen.

Één van de zonen van clan-baas Issa Remmo, Firas Remo, plaatste een oproep op Instagram over de zoektocht: „Als iemand iets weet, laat het mij dan eerst weten. Dan leiden we de leeuwin terug naar haar verblijf voordat een of andere gek haar oppikt.”

De zoon woont in de omgeving van waar er gezocht werd naar het dier, in Kleinmachnow. In de villawijk wonen veel rijke mensen waaronder leden van verschillende clans. Eerder poste Firas Remmo al een foto op Instagram met een tijger waaronder „Mijn nieuwe favoriete huisdier” te lezen stond. Het is niet bekend waar de foto’s genomen zijn en het is ook niet geweten of de familie leeuwen bezit, wat trouwens verboden is in Berlijn.