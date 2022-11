Duitse militairen krijgen per ongeluk uniformen met afkorting ‘SS’ op etiket

Duizenden Duitse soldaten kregen onlangs nieuwe uniformen, maar daarin was een onhandig gekozen maatlabel te vinden. De soldaten kregen een uniform in de maat ’Small Short’. Maar in de nieuwe uniformen werd dat afgekort tot ’SS’, een afkorting die gezien de Duitse geschiedenis erg gevoelig ligt. ’SS’ werd tijdens de Twee Wereldoorlog gebruikt als afkorting voor de Schutzstaffel, een paramilitaire organisatie binnen de nazipartij.

Hoe dit heeft kunnen gebeuren, wordt nog onderzocht. Het is nog onduidelijk om welke aantallen het gaat. In totaal heeft het ministerie voor 2,3 miljard euro aan legerspullen aan Duitse soldaten geleverd. Het zou om een klein aantal jassen gaan, aldus een woordvoerder van het ministerie tegen The Times.

Verboden

De minister van Defensie Christine Lambrecht nam onmiddellijk stappen. Zij liet in een besluit optekenen dat de soldaten zelf het etiket moeten verwijderen. Ofwel moet het label volledig verwijderd worden, of „alleen de maataanduiding.” Dat schrijft de krant Bild, die het besluit konden inkijken.

Het gebruik van de letters SS is in Duitsland verboden, bijvoorbeeld naast elkaar op een kentekenplaat.