'Amsterdam ArenA heeft weer allure'

De verbouwing, de grootste sinds de opening van het stadion in 1996, was volgens Markerink hoognodig. „De ArenA is begin jaren 90 bedacht en in de tussentijd is er zo veel veranderd. Het stadion is destijds met een beperkt budget gebouwd, waardoor er aanvankelijk te weinig roltrappen, liften en zalen waren.” Later is daar wel iets aan gedaan, maar de zalen waren klein en hadden lage plafonds. Voor eten en drinken en ontvangsten rondom wedstrijden en evenementen was de capaciteit beperkt. „Als de KNVB bijvoorbeeld iets organiseerde, moesten we tenten erbij plaatsen wegens ruimtegebrek”, vertelt de directeur. „Het was allemaal heel krap, kruip-door-sluip-door en daardoor vaak dringen in het hoofdgebouw.”

Het stadion heeft nu 15 ruimten, waaronder drie grote zalen, en vier lobby's beschikbaar voor evenementen, vergaderingen en horeca. De grootste zaal biedt plek aan zo'n 800 tot 1200 gasten, terwijl volgens Markerink voorheen niet meer dan 200 mensen in een ruimte pasten. Naast voetbalontvangsten, congressen, seminars en feesten zoekt de ArenA ook naar nieuwe evenementen. „Zo hebben we op 3 augustus in een van de grote zalen voor het eerst een jazzevenement”, zegt de directeur.

Bij de verbouwing, die 22 miljoen euro kostte, heeft de ArenA de oude verwarmingsketels en generatoren vervangen door stadswarmte en -koude. Een mega-operatie die eraan moet bijdragen dat het stadion zoals gewenst in 2015 CO2-vrij wordt. Zover is het nog niet, aldus Markerink. „We willen nog een grote windmolen naast het stadion zodat we overdag zelfvoorzienend worden door wind- en zonne-energie.” Verder wil hij het aantal auto's inperken. „Maar daarbij zijn we afhankelijk van het openbaar vervoer. Toen het concert van de Toppers laatst rond middernacht was afgelopen, reed nog maar een beperkt aantal treinen.”

Intussen blijft de directeur wensen houden voor de toekomst. Zo zijn de toiletten en cateringpunten op de tweede ring beperkt. „Dat is vooral lastig bij concerten als er veel dames zijn. Dat is een punt van zorg, maar voordat we dat aanpakken, moeten we eerst weer even sparen.”