Vader koningin Máxima is erg trots

Bild meldde donderdag dat de ex-staatssecretaris van Landbouw uit de omstreden regering van generaal Jorge Videla „erg gelukkig is met het lot van zijn dochter Máxima”. Ze heeft hem pas nog ter gelegenheid van Vaderdag gebeld en uitvoerig gesproken.

Zorreguieta hulde zich volgens Bild in „een veelzeggend stilzwijgen” na vragen over hem als „ongewenst persoon” in het Nederlandse koninklijk huis. Zorreguita was niet bij de officiële gelegenheden omdat hij tijdens de dictatuur staatssecretaris was.