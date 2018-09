Rode Kruis beleeft zwaarste jaar sinds 2005

Twee leden van het Internationale Rode Kruis werden vermoord, twee anderen ontvoerd. Ook de nationale afdelingen hadden volgens Mauer zwaar te lijden onder de toenemende onveiligheid in de wereld. Zo werden in Syrië zeven vrijwilligers van de Syrische Rode Halve Maan vermoord.

Toch heeft Het Rode Kruis in Syrië kunnen helpen in zowel door de oppositie als door de regering bezette gebieden. Zo werden ruim 40.000 mensen iedere dag van schoon drinkwater voorzien.

Het Rode Kruis is een van de weinige hulporganisaties ter wereld die het lukt onafhankelijk te blijven. Het Internationale Comité is gevestigd in Genève en treedt op als neutraal tussenpersoon bij gewapende conflicten. Nationale afdelingen verlenen bijvoorbeeld ook hulp bij rampen en wederopbouw.

De belangrijkste missies van het Internationale Rode Kruis zijn momenteel in Pakistan, Afghanistan en Irak. Wereldwijd zijn ruim 100 miljoen vrijwilligers actief voor Het Rode Kruis, in meer dan 80 landen.

In islamitische landen worden de afdelingen meestal Rode Halve Maan genoemd.