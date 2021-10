Schietpartij Groningen: gewonde in ambulance, politie zoekt ’opgeschoren man’

GRONINGEN - Bij een schietpartij in de Populierenlaan in Groningen is woensdagavond een persoon gewond geraakt. Een verdachte wordt in de omgeving gezocht. Een politiehelikopter vliegt boven de stad.