’Leider Duits corona-protest Querdenken zelf op ic’

Dat schrijft althans de Leipziger Volkszeitung op basis van meerdere bronnen die het verhaal zouden bevestigen. Om wie het gaat, is niet bekendgemaakt.

De man was mede-organisator van het grote protest op 7 november in Leipzig, maar zou een week later naar het ziekenhuis zijn gebracht. „Een van de meest bekende Querdenkers werd acht dagen later opgenomen”, zei professor Christoph Josten, directeur van het Universitair Medisch Centrum Leipzig, op een persconferentie.

„Het virus maakt geen onderscheid tussen mensen”, aldus Josten. Bij de demonstratie op 7 november waren 45.000 mensen aanwezig die zich niet aan de geldende maatregelen hielden en ook geen mondkapjes droegen.

Protestbeweging

De Querdenken-beweging is verantwoordelijk voor grootschalige coronaprotesten in talloze steden in Duitsland. De beweging is vele malen groter dan vergelijkbare clubs in andere landen. Demonstraties worden soms gewelddadig. Zo zou men de Rijksdag in Berlijn hebben willen bestormen. De beweging wordt nu gemonitord door veiligheidsdiensten.

Bekijk ook: Duitse demonstranten proberen Rijksdag in Berlijn te bestormen

Aanhangers van Querdenken, onder wie virussceptici en anti-lockdowndemonstranten, stellen dat de pandemie wordt misbruikt om burgerlijke vrijheden in te perken, schrijft Deutsche Welle. Ook loopt men te hoop tegen mondkapjes en de corona-app.

Initiatiefnemer Michael Ballweg toont een hartje - of iets dat erop lijkt - aan zijn omvangrijke aanhang. Ⓒ Hollandse Hoogte / Imago Stock & People GmbH

Initiatiefnemer van Querdenken is Michael Ballweg, een IT-ondernemer. Hij ontkent het virus niet, maar stelt dat de maatregelen niet in verhouding staan met de kwaal, aldus Nieuwsuur. „We eisen dat alle coronamaatregelen worden afgeschaft, dat onze grondrechten weer gelden en dat de regering die ons in deze belabberde situatie heeft gebracht aftreedt.” Dat zijn beweging aanhangers van complottheorieën trekt, vindt Ballweg geen probleem, zei hij tegen Nieuwsuur. „Zolang het niet illegaal of verderfelijk is, mag het van mij gezegd worden.”

Wel ageert hij tegen extreemrechtse demonstranten die ook bij zijn protesten aanwezig zijn, onder meer in Berlijn. „Extreem-rechts heeft bij ons niks te zoeken. Die demonstranten in Berlijn hoorden niet bij ons.”