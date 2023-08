Kwetsbaar Thais paradijs de Maya Bay brengt natuur en toerisme in evenwicht

Bangkok - Maya Bay, dat wereldwijd bekendheid kreeg door de film ’The Beach’ met Leonardo DiCaprio, werd vorig jaar heropend na bijna vier jaar gesloten te zijn geweest. De pauze in het toerisme zorgde voor een spectaculair herstel van de biodiversiteit in de baai. Maar natuurbeschermers slaan alarm dat het aantal haaien en ander zeeleven opnieuw afneemt. Nu is besloten dat de baai in het moessonseizoen gesloten blijft om (weer) te kunnen herstellen.

Toeristen overspoelden voorheen de paradijselijke verborgen baai. Wie nu te diep het water inloopt wordt er letterlijk uitgefloten. Ⓒ ANP / AFP