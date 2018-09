Biechten tijdens ShoppingNight

Het thema van deze zevende editie is namelijk ConFashions en daarom biechten bekende personen hun aankoopgeheimen op. Deze zijn in heel Den Haag op posters te bewonderen. Bij speciaal ontworpen ConFashions Zuilen in de Haagse Passage kun je ook een duit in het zakje doen en eigen shop- en modeblunders opbiechten. Daarmee maak je kans op mooie prijzen. Daarbij kun je van je miskopen afkomen door deze in te ruilen voor een ’Zakje Goed Gevoel’ dat gevuld is met vouchers en waarmee je het goede doel Pakkie Deftig helpt.In de Grote Marktstraat vormen twee ’fashiontorens’ van elk vijfenhalve meter hoog het hart van de ShoppingNight. Ieder half uur vindt hier een modeshow plaats waar allerlei kledingstijlen voorbij komen met kleding van onder meer Hema, V&D, de Bijenkorf, Oger, C&A en La Linga. Alles wat op de catwalk wordt geshowd, kun je direct aanschaffen, want alles is te koop in de Haagse binnenstad.

De muzikale omlijsting van het winkelevenement wordt onder anderen verzorgd door Koen Herfst, de drummer die op Koninginnedag koning Willem-Alexander en koningin Máxima aan het dansen bracht met een drumsolo. Vanavond geeft hij een optreden met dj Monkey Miracular.

Tijdens de avond worden de kortingen met het uur hoger bij onder meer Black Mar Gaudi fashion, Didi en Steps. Bij anderen kun je weer drie halen, twee betalen, zoals bij V&D Kinderkleding en Anna van Toor. Onder meer Coccinelle Fashion, Gsus en Mae West geven korting op de hele collectie. Alle aanbiedingen, en het programma, zijn te vinden in de gratis Baps App. Wie moe is na al het shopgeweld kan bijkomen op de ’B-locatie’ op de Grote Markt met een barbecue en allerlei andere zaken die met een b beginnen of bij een van de vele restaurants.