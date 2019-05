Niet modieus, wel verzorgd

Maar volgens docent/onderzoeker Constantin-Felix von Maltzahn (30) is het allemaal niet zo zwart-wit. Constantin promoveerde onlangs aan de Universiteit van Amsterdam met zijn proefschrift over Nederlanders en hun kledingstijl. „Nederlanders kleden zich niet verfijnd. Ze kiezen praktische, stoere kleding”, stelt hij.

„In mijn onderzoek heb ik onderscheid gemaakt tussen ’modieus’ en ’er goed uitzien’. Nederlanders willen er netjes bij lopen. Verzorgd, maar niet overdreven modieus. Extravagant geklede mensen zijn op een hand te tellen. Voor de Nederlander moet kleding vooral praktisch zijn.” En daar is volgens Constantin niks mis mee. „Mensen die er sjofel bij lopen heb je overal. Ik kan me herinneren dat ik op mijn elfde voor het eerst naar Parijs ging. Ik dacht alleen maar chique mensen te zien, maar spotte voornamelijk trainingsbroeken. Ik was in shock, dát had ik van de modestad niet verwacht.”

Contstantin interviewde consumenten, hield enquêtes en observeerde landgenoten om de Nederlandse mode-identiteit te doorgronden. „Het is misschien een cliché, maar de instelling ’doe maar gewoon’ is hier leidend. Een van de uitkomsten van mijn onderzoek is dat Nederlanders niet vooruitstrevend in de mode zijn, maar ze hebben er wel belangstelling voor en besteden veel geld aan kleding. Nederlanders worden over het algemeen nog steeds als redelijk calvinistisch (oftewel vrekkig) beschouwd. Dat klopt voor een deel wel, want echt Nederlandse luxemerken (kleren, meubels, pennen, lederwaren, horloges) bestaan nauwelijks omdat er weinig belangstelling voor is. De ambachtelijke horlogemaker Christian van der Klaauw is een uitzondering. Tegelijkertijd is het middensegment hier succesvol, omdat mensen veel geld aan kleding besteden. Nederland kent wel een kledingcultuur, maar het is geen mode.”

Omkleden

„Praktisch is het motto van ons kleedgedrag”, onderstreept hij nogmaals. „Een groot verschil met Italië, waar het niet als overdreven of als overbodige luxe wordt beschouwd als jij je drie keer per dag omkleedt. In Duitsland, waar ik vandaan kom, ga je in een pak en das naar de opera of schouwburg. In Nederland komt het gros in een spijkerbroek. Dat zegt veel over het culturele klimaat. Alles is hier losser en vrijer. Comfort staat voorop. Vrouwen moeten ’s ochtends de kinderen naar school brengen, dan naar het werk fietsen en na het werk een drankje drinken. Wie daarna nog iets wil ondernemen, moet dat doen in de zelfde combinatiekleren. Nederlanders gaan niet naar huis om zich om te kleden.”

Die cultuur heeft zijn weerslag op de collecties van Nederlandse modemerken. Zo interviewde Constantin twaalf experts uit de mode-industrie en vroeg aan hen welke merken het Nederlandse modelandschap karakteriseren. Constantin: „Daar kwamen veertig merken uit die ik reduceerde tot Vanilia, G-Star en Scotch & Soda, Cora Kemperman, Viktor & Rolf en Spijkers & Spijkers.” Zijn conclusie is dat de merken zich wel degelijk bezighouden met de typisch Nederlandse stijl als ze achter de ontwerptafel kruipen. „Er wordt rekening gehouden met draagbaarheid op het gebied van maatvoering en materiaalgebruik.”

Constantin hoopt dat door zijn onderzoek er serieuze belangstelling voor mode ontstaat. „Het zou een groot compliment zijn als mensen meer aandacht besteden aan hun kleding”, zegt hij. „Ook op academisch niveau hoop ik dat mode gaat leven. Het wordt vaak afgeserveerd als oppervlakkig en niet heel erg belangrijk. Maar niemand loopt naakt. Sterker nog, wie naakt loopt, wordt opgepakt door de politie. Iedereen kiest bewust zijn/haar kleding. Ook mensen die zeggen dat ze niets met mode hebben. Aan kleding kan je veel aflezen. Het vertelt wie je bent, wat je uitstraalt, waar je vandaan komt. Iemand uit Europa kleedt zich anders dan iemand uit het Verre Oosten. Het zegt weinig over de inhoud van een persoon, maar dankzij je kleedgedrag ben je wel herkenbaar.”

Nederlanders brengen veel tijd door op de fiets. Wij vroegen fietsende vrouwen of zij hun keldingstijl daarop aanpassen.

Daphne Heijdelsteeg, 23 jaar, student: „Ik zou niet zo snel een lange rok aantrekken als ik moet fietsen, want die moet je de hele tijd optrekken zodat hij niet tussen de spaken komt. In de winkel houd ik geen rekening met het feit dat ik fiets. Dus ik heb wel lange rokken, maar ik draag ze minder vaak dan kleding waar je wel in kunt fietsen. Als ik in Nederland ben, fiets ik namelijk elke dag. In Schotland, waar ik heb gewoond, is fietsen helemaal niet gebruikelijk. Daar is de kledingstijl wel anders. Hier gaan we gerust in een spijkerbroek uit, daar altijd in torenhoge hakken en jurkjes. Er zit meer werk in een ’outfit’.”Margriet Blok, 49 jaar, maatschappelijk werker: „Ik ga niet in een klein kort rokje op de fiets zitten en ook niet in een panty. Te strak. Als ik wel een rok op de fiets draag, dan altijd met een broek of een legging eronder. In de winkel houd ik geen rekening met fietsen, hoewel ik wel veel rokken en broeken heb. Maar ik ben bijvoorbeeld geen type dat regenkleding koopt, zoals een goede vriendin van mij. Ik heb dus nooit regenkleding bij me en wordt altijd zeiknat als het regent.”

Ilse Brom (links), 48 jaar, contractsecretaresse Noord/Zuidlijn en !Lotus Kohn, 40 jaar, huismoeder.Lotus: „Ik houd wel rekening met de fiets, in de zomer meer dan in de winter natuurlijk. Op de fiets zal ik eerder een korte dan een lange jas dragen. En rokjes, hè, daar moet iets onder op de fiets.”Ilse: „Je moet ook rekening houden met hoe hard het waait als je een rok draagt. Vaak moet er een legging onder, dat is prettiger. Soms draag ik de legging alleen op de fiets en doe ik hem op mijn werk uit. Een strakke rok, bijvoorbeeld een kokerrok, is trouwens helemaal geen doen.Lotus: „Of je hebt een afdruk van je zadel in je rok. Lelijk. Maar in de winkel koop ik alles wat ik leuk vind. En ik zou ook leggings dragen als ik niet zou fietsen.”

Carin Aerts, 48 jaar, teammanager Bloedafname-dienst:„Elke avond kies ik mijn kleding uit voor de volgende dag. Gisteren wilde ik een jurkje aan, maar toen bedacht ik me dat dat niet handig is op de fiets. Dus werd het een driekwartbroek. Als ik kleding koop, houd ik hier geen rekening mee, want ik fiets niet elke dag. Over het algemeen ga ik meer voor leuk en mooi dan voor praktisch. En leuk en mooi is voor mij vrouwelijk en een beetje sportief. Niet tuttig, maar het moet ook niet ’Hotter than my Daughter’ zijn.”