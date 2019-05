Supermarkt plaatst foto's overvallers

De supermarkt schrijft: ,,afgelopen zondag zijn deze twee "heren" in onze winkel geweest en hebben een van onze medewerkers onder bedreiging van een mes overvallen. Wie kent deze "heren" die niet los op straat horen te lopen of weet waar ze te vinden zijn. Delen is erg fijn, bij voorbaat dank."

Inmiddels zijn de foto's van de supermarkt al ruim drieduizend keer gedeeld. De politie heeft de daders nog niet te pakken.