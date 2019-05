'Productiviteit ambtenaar holt achteruit'

Als het Rijk nu tegen dezelfde kostprijs (gecorrigeerd voor inflatie) zou werken als in het jaar 2000, zou dat jaarlijks 17 miljard euro schelen. Dat schrijven onderzoekers van Roland Berger Strategy Consultants in een rapport dat zij vandaag aan de Tweede Kamerleden aanbieden. Uit het rapport blijkt dat de kosten weliswaar stijgen, maar dat de kwaliteit van de overheidsdiensten over het algemeen niet toeneemt.

Dagelijks tijdens de lunch het belangrijkste nieuws in je inbox? Aanmelden Ongeldig e-mailadres. Vul nogmaals in aub. Uitschrijven kan met 1 klik