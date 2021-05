Gevaarlijke rook door ’gecontroleerde bosbrand’ bij Sydney

Binnenland

Appartementen ontruimd na ontploffing en brand in Hoogvliet

In een appartementengebouw in Hoogvliet bij Rotterdam moesten de bewoners van twaalf woningen hun huis verlaten na een ontploffing gevolgd door een brand in een appartement op de derde verdieping. De brandweer moest in de nacht van vrijdag op zaterdag met speciaal materieel vijf bewoners van het bal...