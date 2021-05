Tientallen meldingen over scholen die volgende week nog niet volledig open willen

„We gaan na in hoeverre sprake is van overmacht, want dat zou natuurlijk kunnen.” Als bijvoorbeeld een groot deel van het personeel ziek thuiszit, kan een school niet aan het onmogelijke worden gehouden. „In de gesprekken benadrukken we dat fysiek onderwijs belangrijk is voor het sociale welzijn van de leerlingen én voor de kwaliteit van het onderwijs”, zegt de woordvoerder. Hoeveel scholen ook volgende week nog niet tot volledige heropening willen overgaan, weet hij niet.

De inspectie komt niet alleen in actie als ouders zich melden. Ook berichten in nieuwsmedia of op sociale media kunnen daartoe aanleiding zijn, zegt de woordvoerder. Hij wilde nog niet ingaan op de vraag wat de inspectie doet als gesprekken met schooldirecties niet het gewenste resultaat hebben.

Deze week mogen scholen weer iedere dag al hun leerlingen ontvangen. Vanaf volgende week maandag is dat verplicht.