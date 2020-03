PvdA’er Martin van Rijn volgt Bruins op

De keuze voor Van Rijn is uitzonderlijk, omdat hij van oppositiepartij PvdA is. Maar gezien zijn vorige ervaring kan hij makkelijk instromen. In het vorige kabinet was hij namelijk staatssecretaris van Volksgezondheid.

Van Rijn kwam in die periode meerdere malen in de problemen. Bijvoorbeeld toen zijn vader in een interview vertelde dat Van Rijns moeder ondermaats werd verzorgd in een verpleeghuis. Daarnaast speelden er problemen met de uitbetaling van het persoonsgebonden budget.

Daarna ging Van Rijn werken als bestuursvoorzitter van de ziekenhuisgroep Reinier Haga Groep. Daarnaast was hij voorzitter van de raad van toezicht van de financieel toezichthouder Autoriteit Financiële Markten.

Tijdelijk

Premier Rutte: „Hij zal voor de duur van drie maanden als tijdelijk minister aan het werk gaan”, zegt de minister-president. „Hij doet dat op persoonlijke titel. Er zijn maar weinig mensen met kennis die direct beschikbaar zijn.”

De premier zegt veel vertrouwen in hem te hebben. Dat het een PvdA’er is maakt niet uit. Rutte: „Partijkleur is nu even niet interessant.” Van Rijn gaat vice-premier De Jonge helpen bij het bestrijden van de coronacrisis. „We zitten nu in de zwaarste fase. Dit is nu de absolute prioriteit.”

De premier reageerde geïrriteerd op enkele kritische vragen over de ministerskeuze: „Martin van Rijn! Wees blij dat we zo snel iemand hebben gevonden.”

Reacties

PvdA-leider Asscher wenst Van Rijn via Twitter succes: „Als er een nationale gezondheidscrisis is dan help je waar je kan. Trots op iedereen die in deze moeilijke tijd naar voren stapt.” In deze tijd van crisis is er geen tijd om in te werken, reageert VVD-fractievoorzitter Dijkhoff. „Martin heeft de kennis en ervaring op VWS om direct bij te dragen aan het onder controle houden van het coronavirus. Ik vind het stoer dat wij in het landsbelang een beroep op hem kunnen doen.”

Van Rijn gaat per direct aan de slag. Maandag wordt hij beëdigd door de Koning.