’Ambassadepersoneel weggekomen uit Kabul met hulp van special forces’

„Na duizend moeilijkheden en problemen is het gelukt alle plaatselijke stafmedewerkers plus wat Afghaans-Nederlandse families weg te krijgen’’, meldt de ambassademedewerker. ,,Ik werkte nauw samen met de special forces, die enorm geholpen hebben.’’ De groep is overgevlogen naar Islamabad in Pakistan en vandaar naar Nederland.

De ambassademedewerkers en hun gezinnen bleven achter toen vorig weekend het Nederlandse ambassadepersoneel vanwege de snelle opmars van de Taliban met Amerikaanse hulp werd weggeleid.

Opgelucht

Volgens Buitenlandse Zaken zijn 207 mensen naar Nederland overgebracht. Demissionair minister van Buitenlandse Zaken Sigrid Kaag toonde zich zaterdag opgelucht met de evacuatie. Terug in Nederland worden de Afghanen opgevangen in de kazerne in Zoutkamp in Groningen.

Ook is er in de nacht van zaterdag op zondag nog een C-17 vertrokken uit Kabul. Daarin zitten 86 mensen in die Nederland als eindbestemming hebben.