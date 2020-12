’Ruim 100.000 coronahufters weigeren mondkapje in bus en trein’

In bussen zijn maatregelen getroffen om de chauffeur zo veel mogelijk te beschermen tegen het coronavirus. Ⓒ ANP / HH

UTRECHT - De ’mondkapjesterreur’ in het openbaar vervoer neemt eerder toe dan af. Reizigers die in trein, bus, tram en metro bewust geen masker opdoen, omdat ze corona ontkennen of gewoon lak hebben aan de regels, is een steeds grotere irritatie voor medereizigers. „Voor veel bange kwetsbaren ook reden om niet meer met het ov te gaan”, waarschuwt ov-ombudsman Bram Hansma aan de hand van klachten.