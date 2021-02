Ook vrouw opgepakt voor dood zwangere Sumanta (23)

Dat melden bronnen van De Telegraaf en wordt bevestigd door de advocaat van de vrouw, Thijs Kapinga. „Het klopt dat ze eind januari is opgepakt, maar ze is twee dagen daarna alweer vrijgelaten”, laat hij weten aan De Telegraaf. De vrouw, zo zegt Kapinga, is nog wel verdachte.

Vader Dwarka en zoon Manodj B. uit Hoorn werden in november opgepakt voor betrokkenheid bij de verdwijning van de zwangere studente in 2018. Ze woonde bij het gezin in huis. De vrouw raakte twee keer zwanger. De moeder van Sumanta verklaarde tegenover De Telegraaf dat haar dochter zwanger was van Manodj en het kind de eerste keer had laten weghalen. De tweede keer weigerde ze dit echter te doen. Daarin zou het motief voor de moord op de studente liggen, want inmiddels worden vader en zoon hiervan verdacht.

Spoorloos

Het lichaam van de vrouw is nog steeds niet gevonden. Volgens de politie is het stoffelijk overschot vermoedelijk in het Robbenoordbos verstopt. Diverse zoekpogingen leverden niets op. In de woning van het gezin B. zijn sieraden gevonden van Sumanta. Volgens de moeder is het ondenkbaar dat haar dochter die zou achterlaten bij een vrijwillig vertrek.

Manodj en Dwarka B. stonden woensdag voor het eerst voor de rechter in Alkmaar. Het ging om een pro forma zitting. Dat een compleet gezin verdacht wordt van hetzelfde levensdelict is vrij bijzonder.