Opvallende wending in zaak rond dood zwangere Sumanta (23)

Premium Binnenland

’Cokeverdachte wil gestolen Van Gogh teruggeven in ruil voor strafkorting’

Het net rond de criminelen achter de Van Gogh-roof uit het museum Singer in Laren, vorig jaar, sluit zich. Politie en justitie hebben een man op de korrel die verdachte is in een grote drugszaak. In zijn opdracht zou tevergeefs onderhandeld zijn over teruggave in ruil voor strafkorting.