Wetenschappers verbaasd na onderzoek walvispoep

Per hap krijgen de walvissen ongeveer 25.000 delen microplastic binnen. Dit microplastic is kleiner dan 5 millimeter. Het is voor het grootste deel afkomstig van de prooi. Walvissen eten voornamelijk krill en klein plankton. Slechts 1 op de 1.000 microplastics lijkt direct afkomstig te zijn uit het water.

Dát er microplastics aanwezig waren in de walvispoep, vond medeonderzoeker en universitair hoofddocent aan de Universiteit Leiden Thijs Bosker geen schok. Wel is hij verbaasd over de hoeveelheid microplastics die walvissen per dag inslikken.

Het is het eerste onderzoek naar walvispoep om de omvang van de vervuiling te bepalen. Voorheen werd voornamelijk gekeken naar watermonsters. In een vervolgonderzoek willen de Leidse onderzoekers die betrokken waren bij deze studie kijken naar de effecten van microplastic op organismen. Bosker zegt dat 3 miljoen microplastics per dag als veel klinkt, maar het is nog niet duidelijk hoe schadelijk dit is voor de walvissen of de omgeving.