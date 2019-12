1000 jaar oud Maya-paleis ontdekt in Mexico

De restanten van het zes meter hoge gebouw, dat 55 meter lang en 15 meter breed is, suggereren dat het paleis werd bewoond tussen 600-1050 na Christus, aldus een verklaring van INAH, het nationale instituut voor archeologie in Mexico. „En dit is nog maar het begin, we zijn amper begonnen met het blootleggen van een van de meest omvangrijke structuren op de locatie”, reageerde archeoloog Alfredo Barrera.

Behalve het paleis onderzoeken Mexicaanse experts op dezelfde locatie vier andere restanten, waaronder een altaar, overblijfselen van twee woongebouwen en een ronde structuur waarvan wordt aangenomen dat dit een oven is.