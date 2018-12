Werkplaats voor ondernemende muzikanten

Enthousiast plugden de muzikanten hun idee bij het Stadsdeel Centrum, waar het met open armen werd ontvangen. Er was zelfs al een huurpand beschikbaar: een monumentaal badhuis dat wel verbouwd moest worden.

In totaal moeten er 1250 leden worden binnengehaald om Splendor tot een succes te maken, en dat gaat lekker. „We hebben nu zo’n 1000 donateurs”, aldus Wilmar de Visser, initiator en contrabassist bij het Nederlands Blazers Ensemble. Voor €100 worden de leden 50 keer per jaar getrakteerd op een klassiek, jazz-, pop- of wereldmuziekconcert van een van de musici en korting op andere events.

Het badhuis moest nog wel flink worden opgeknapt en gebruiksklaar worden gemaakt voor muziekmakers. Daarvoor sprokkelden ze €305.000 bij elkaar voor isolatie, sanitair, een bar enzovoorts. Een behoorlijke uitdaging, maar haalbaar dankzij obligaties. De musici vinden dat best een spannende constructie, maar gelukkig worden ze kosteloos geholpen door een advocaat en notaris.

Geld hebben de musici niet, dus dividend uitkeren doen ze op hun eigen manier: voor een obligatie à €1000 krijg je een huiskamerconcert van één Splendor-musicus, twee stuks is goed voor een duo, met vier obligaties een strijkkwartet en voor 40 obligaties een Beethoven-symfonie. Van de 255 obligaties zijn er al 233 afgenomen.

Splendor moet uiteindelijk winst gaan draaien, maar dat is niet het belangrijkste doel. Een zakelijk leider en iemand voor de administratie staan op de loonlijst, alle andere inzet is vrijwillig. „Splendor draait binnen de economie van het goede gevoel”, lacht De Visser. „Dit project is alleen mogelijk omdat we een betaalde baan hebben in de muziekwereld.”