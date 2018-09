Mes in ambassades

Vier of vijf Europese consulaten-generaal gaan wel dicht. Dat bevestigen diverse diplomatieke en Haagse bronnen aan de Volkskrant.

Het gevolg voor Nederlanders in het buitenland is dat zij vaker voor consulaire diensten, zoals het aanvragen van een paspoort, moeten reizen naar de ambassade in de hoofdstad of zelfs naar Nederland.

Ambassades die straks moeten inkrimpen zijn de traditioneel grote posten, bijvoorbeeld die in Parijs, Londen en Berlijn. De bezuiniging treft diplomaten en lokaal personeel. Klappen vallen ook bij ambassades die voor veel geld zwaar worden beveiligd, zoals in Afghanistan en Jemen.