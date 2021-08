Lichamen van Nederlands echtpaar gevonden in Duitse woning

Hoe de man en vrouw om het leven zijn gekomen, is nog onduidelijk. De politie liet in elk geval weten dat omwonenden niet in gevaar zijn geweest. In eerste instantie was er sprake van dat de levenloze lichamen van het echtpaar op straat zouden zijn gevonden. Dat bleek om een misverstand te gaan.

Een naaste buurman die erg aangedaan is, zegt van de politie in het belang van het onderzoek de instructie te hebben gekregen geen mededelingen doen. Meerdere buren verderop in de straat melden dat het om een ouder Nederlands echtpaar gaat waarvan de man heeft gewerkt bij de vliegbasis in het Duitse Geilenkirchen waar AWACS staan gestationeerd. „Ik had verder geen contact met hen, maar ze groeten altijd netjes” aldus een van hen.

Het parket in Aken is een onderzoek gestart.