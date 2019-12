Politie maakt zich zorgen om vermiste Niels (31)

Volgens De Stentor is de man weggelopen uit het Radboudumc. „Het is wel opmerkelijk dat iemand wegloopt uit een ziekenhuis. Dat roept wel vragen op en wij willen graag weten of het goed met hem gaat”, aldus politiewoordvoerder Simen Klok tegen de regionale krant.

Signalement

Brunink is 1.86 meter lang en heeft een normaal postuur. Hij werd voor het laatst gezien in een trui met bloemenprint, grijs met blauwe Brunotti jas met capuchon, een grijze spijkerbroek en bruine hoge schoenen.