Vermiste Niels (31) weer terecht

Volgens De Stentor was de man weggelopen uit het Radboudumc. „Het is wel opmerkelijk dat iemand wegloopt uit een ziekenhuis. Dat roept wel vragen op en wij willen graag weten of het goed met hem gaat”, aldus politiewoordvoerder Simen Klok eerder tegen de regionale krant.

Na zijn verdwijning uit het ziekenhuis werd Brunink door familieleden als vermist opgegeven.

De politie Nijmegen heeft inmiddels kunnen melden dat Brunink is gevonden. Over waar de man in de tussentijd is geweest en hoe het nu met hem gaat, daarover doet de politie geen mededelingen. De politie zegt Brunink verder te zullen helpen en bedankt het publiek voor het delen van het opsporingsbericht.