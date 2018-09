Hilhorst wil PvdA Amsterdam leiden

Dat vertelde Hilhorst zojuist tijdens een toespraak in stadsbrouwerij De Prael. De kandidaatsstelling van de 47-jarige sociaaldemocraat is geen verrassing. Al bij zijn aantreden als wethouder op 28 november 2012 liet hij doorschemeren voor langere tijd actief te willen zijn in de top van de Amsterdamse politiek. Hij is de opvolger van voormalig wethouder Lodewijk Asscher, die als minister in het tweede kabinet-Rutte naar Den Haag vertrok.

Met de strijdkreet „Niet wegkijken. Erop Af. Bondgenoten zoeken”, is Hilhorst de eerste PvdA’er die zich in de hoofdstedelijke strijd om het partijleiderschap stort. Voor het eerst kunnen alle Amsterdammers dit jaar meebeslissen wie de nieuwe lijsttrekker van de PvdA moet worden. Dit was voorheen een besloten verkiezing onder de 5000 partijleden in de stad. Er hebben zich nog geen tegenkandidaten gemeld.