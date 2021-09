Opnieuw even nazomerweer na regenachtig weekend

Dat voorspelt Weer.nl. Vrijdag begint op de meeste plaatsen nog droog, maar vanaf het middaguur ontstaan pittige regen- en onweersbuien. Omdat de buien langzaam overtrekken, kan lokaal in korte tijd 20 tot 30 millimeter regen vallen. De temperaturen lopen uiteen van 21 graden in het zuidwesten tot plaatselijk 25 graden in het oosten.

Lichte regenbuien

Vanaf zaterdag stroomt koelere lucht het land binnen. Het wordt zaterdag tussen 20 en 22 graden, maar door de hoge luchtvochtigheid voelt het nog steeds vrij warm aan. Er is vrij veel bewolking en er trekken enkele lichte regenbuien over het land. Zondag kan nog steeds een buitje ontstaan, maar op veel plekken blijft het droog en komt de zon iets vaker tevoorschijn. Aan zee is het nog iets frisser met 18 of 19 graden, in het binnenland wordt het tussen 20 en 22 graden.

Mogelijk zelfs 27 graden

Na het weekend wordt het weer beter. Zon en stapelwolken wisselen elkaar af en op de meeste plaatsen blijft het droog. De temperaturen lopen dinsdag op naar zomerse temperaturen van 25 graden en mogelijk zelfs 27 graden in het zuidoosten. Wel is aan het eind van de dag in het zuiden kans op een regen- of onweersbui. Ook woensdag kan het zomers warm worden, maar in de loop van de dag ontstaan er vanuit het zuiden meer regen- en onweersbuien. Na woensdag wordt het weer koeler en is het wisselvallig.