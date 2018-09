Eis van 8 jaar voor moord pedofiel

De 28-jarige verdachte uit Goor wordt verdacht van doodslag op de 59-jarige Hengeloër, die hem in zijn jeugd seksueel heeft misbruikt. De zaak werd dinsdagmiddag bij de rechtbank in Almelo behandeld.

De Hengeloër stond bij de politie bekend als pedofiel en was wegens kindermisbruik in 2006 al eens veroordeeld. Hij lokte vooral jongetjes van Turkse komaf naar zijn huis in Goor, waar hij toen woonde. De verdachte was vanaf ongeveer zijn 12e tot zijn 15e door de man misbruikt.

In augustus 2011 zocht de verdachte, nadat hij terug was gekeerd uit Turkije waar hij zijn dienstplicht had vervuld, opnieuw contact met slachtoffer. Hij wilde dat deze hem het beeldmateriaal dat destijds van het misbruik was gemaakt, gaf. Toen deze daar niet op inging, ontstak hij in blinde woede. Hij wurgde de man en dumpte het naakte lichaam in het Twentekanaal bij Delden, waar het de volgende dag werd gevonden.

De dader nam dezelfde avond een vliegtuig naar Turkije. Toen de politie hem als verdachte in het vizier kreeg, besloot hij in juli vorig jaar naar Nederland terug te keren en alles op te biechten. Hij geeft toe dat hij de man heeft gewurgd, maar ontkent dat het om een wraakactie ging voor wat de man hem in zijn jeugd heeft aangedaan.