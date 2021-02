Premium Binnenland

Vrouw gered uit een wak, zoekt haar redders: ’Ik voelde de bodem niet’

Tijdens het schaatsen op een vijver in het Amsterdamse Rembrandtpark belandde Emmie Leenen in een wak. In het weekend zette ze een oproep op Facebook in de hoop haar twee redders te vinden. Tot nu toe zonder resultaat.